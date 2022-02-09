Son dakika: Halil Falyalı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! EGM açıkladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetleri soruşturması kapsamında KKTC Polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli Falyalı ve Demirtaş cinayetlerinin hemen ardından KKTC'den Türkiye'ye geldi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
09 Şubat 2022, Çarşamba 22:02 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"08 Şubat 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların Silahlı Saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."
DHA
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