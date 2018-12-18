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Son dakika: Halkalı'da hastaneyi su bastı! Çocuk acil boşaltıldı

İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edilirken itfaiye, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı

18 Aralık 2018, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Son dakika: Halkalı'da hastaneyi su bastı! Çocuk acil boşaltıldı

Küçükçekmece Halkalı’da bulunan özel bir hastanenin bodrum katında su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu katı su bastı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başlarken, hasarlı borunun da tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



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