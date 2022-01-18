Türkiye Son dakika: Hamile hemşireyi darp eden iki kişi için flaş karar!

Son dakika: Hamile hemşireyi darp eden iki kişi için flaş karar!

Türkiye

Son dakika: Hamile hemşireyi darp eden iki kişi için flaş karar!

İstanbul Başakşehir'deki hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi 'İlgilenmiyor' iddiasıyla darp eden şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı. Saldırganlardan şikayetçi olan hemşire yaşadığı korku dolu anları anlattı.

18 Ocak 2022, Salı 16:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşındaki Hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık hamile olan Gülhan D. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını belirten Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını, saat 22.00 sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastaya trombosit alma işlemi yaptığını öne süren Gülhan D., ifadesinde "Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim?' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim" diye konuştu.

Gülcan A.'ın koridora çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aycan K. ile Nurcan K.’nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Alçaklar! Sağlık çalışanlarına şiddet son bulsun! İki hemşireye saldırdılar



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER EYT nedir, kimleri kapsıyor? Ocak 2022 emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!