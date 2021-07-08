Türkiye Son dakika: Hapşırdığı için sokaktaki bir kişiyi bıçakladı

Son dakika: Hapşırdığı için sokaktaki bir kişiyi bıçakladı

Türkiye

Son dakika: Hapşırdığı için sokaktaki bir kişiyi bıçakladı

Son dakika haberi...Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir seyyar satıcı sokakta ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:23 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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