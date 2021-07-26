Türkiye Son dakika... Hastane dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Hastane dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Hastane dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da hastaneden dönenlerin bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Muayene için hastaneye götürdüğü komşusu ve eşiyle eve dönmek için yola çıkan Adil Altıntaş (65) yönetimindeki 3ZNV 31 Hollanda plakalı otomobil, kavşakta Mustafa Avcıoğlu (43) yönetimindeki 16 BV 308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Adil Altıntaş, eşi Nimet Altıntaş (59) ve komşusu Renginar İsmail Rufadova (45) ile diğer araçta bulunan Yusuf Berat Avcıoğlu (1), Hürriyet Avcıoğlu (65) ve Burcu Avcıoğlu (62) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)

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