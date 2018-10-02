Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın çalıştığı hastane, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart ayından itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12.25 sıralarında saldırıya uğrayan Dr. Hacosman, acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır" denildi.

YAKALANDI

Saldırgan Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı attı. Saldırgan eve giren polisler tarafından gözaltına alındı.







