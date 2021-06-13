Son dakika: Hatay sınırında, kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Son dakika haberine göre, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
13 Haziran 2021, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında, aralarında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi'' denildi.
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