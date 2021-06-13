Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında, aralarında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi'' denildi.



