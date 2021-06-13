Türkiye Son dakika: Hatay sınırında, kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika: Hatay sınırında, kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Türkiye

Son dakika: Hatay sınırında, kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika haberine göre, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

13 Haziran 2021, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında, aralarında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi'' denildi.

İlgili Haberler
Son dakika...TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Zirve... ama
Rauf Tamer
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika...TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu