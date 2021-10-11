Son dakika: Hatay'da orman yangını! Ekipler seferber oldu
Son dakika haberine göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
11 Ekim 2021, Pazartesi 20:03 Son Güncelleme:
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Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.
Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
AA
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