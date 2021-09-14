Son dakika: Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde Yoncadüzü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile beraber 15 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.

İzzet NAZLI/ERZİN,(Hatay) (DHA)