Türkiye Son dakika: Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

14 Eylül 2021, Salı 00:25 Son Güncelleme:
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Hatay’ın Erzin ilçesinde Yoncadüzü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile beraber 15 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.

İzzet NAZLI/ERZİN,(Hatay) (DHA)

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