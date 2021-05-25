Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte 25 Mayıs 2021 illere ait hava durumu raporu..

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI 25 MAYIS 2021

Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA DURUMU RAPORU- HAVA BUGÜN NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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KONYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



