Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran 2021 Pazar günü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 derece altına kadar ineceğini belirten MGM yağış alacak yerleri açıklarken kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Peki, bugün hangi ilde hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA DURUMU RAPORU 6 HAZİRAN 2021 PAZAR

ÇANAKKALE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 30°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık