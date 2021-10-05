Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre 6 - 12 Ekim tarihleri arasında, kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yurdun belli bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Sıcak havanın perşembe gününden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.