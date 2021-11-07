Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu