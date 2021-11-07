Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji paylaştı! Sisli hava uyarısı
Son dakika haberine göre; Meteoroloji tarafından haftalık yeni hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre sıcaklıkların çarşamba günü hissedilir derecede azalması bekleniyor. Diğer yandan günlerdir yurtta etkili olan sisli havanın pazartesi günü de etkisini göstermesi ön görülüyor. İşte detaylar...
07 Kasım 2021, Pazar 20:24 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu