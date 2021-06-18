İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.











