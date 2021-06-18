Son dakika: Hava durumu için İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı!
Son dakika haberi... Hava durumu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Valiliği'nden bugün için (18 Haziran) hava durumu uyarısı...
18 Haziran 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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