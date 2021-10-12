Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den yapılan haftalık hava durumu tahminine göre hava sıcaklıkları 4-6 derece arası azalacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5 gün beklenen hava durumu ve yağış ihtimali haberimizin detayında....

İSTANBUL'DA SICAKLIK BİR ANDA DÜŞECEK

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Yarın ise sıcaklıklar bir anda 6 derece birden düşerek 23 dereceden 17 dereceye inecek. Sağanak yağmurun eşlik edeceği serin hava hafta sonuna kadar inişli-çıkışlı bir seyirle devam edecek. İstanbul'da hafta sonu da sıcaklık 17-18 derece olarak seyredecek. Kent genelinde gök gürültülü yağış da bekleniyor

İstanbul 5 günlük hava durumu:

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıklar yarın itibarıyla 7 derece birden azalarak 28 dereceden 21 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise kentte dikkat çekici bir şekilde azaldı. Perşembe günü gündüz hava 25 derece olacak, gece ise sıcaklığın 8 dereceye düşmesi bekleniyor.

Ankara 5 günlük hava durumu:

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de sıcaklık bugün 22 derece. Kentte bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği İzmir'de yoğun yağış sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi sorunlar yaşanabilir. İzmir'de hafta boyunca sağanak yağış devam edecek.

İzmir 5 günlük hava durumu:

KIYI EGE VE TRAKYA İÇİN SARI ALARM!

Özellikle Marmara ve Ege için sarı alarm verildi. Kıyı Ege ve Trakya'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den Kıyı Ege için yapılan uyarı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Ege bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte kıyı kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den Trakya için yapılan uyarı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.