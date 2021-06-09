Türkiye Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji duyurdu: 6 ile sağanak yağış geliyor

Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji duyurdu: 6 ile sağanak yağış geliyor

Türkiye

Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji duyurdu: 6 ile sağanak yağış geliyor

Son dakika hava durumu açıklamasına göre Meteoroloji Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'a sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haberler
Son dakika: Sigara kararının ardından gıda fiyatları için marketlerde yeni sistem başlıyor!


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avantaj
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 gündür aranan Hakan Çengel'i iş arkadaşı öldürüp kuyuya atmış