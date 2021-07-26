Son dakika hava durumu uyarısı: Sıcakların 4-8 derece artması bekleniyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
AA