Son dakika haberine göre, geride bıraktığımız birkaç günde fırtına, sağanak, dolu yağışları görüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, ‘Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul’da 25-27 derece civarında.’ dedi.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Meteorolojik hareketler olarak dalgalı bir seyir izliyoruz. Bugüne bakarsak batı bölgelerimizde yağmur geçti. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur yok batıda. Ege, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinden bahsediyorum. Bugüne baktığımızda dikkatimizi çeken iki hadise var. Sinop, Yozgat, Sivas üçgeninde kuvvetli yağış ihtimali çok yüksek. Ona dikkat etmek lazım. Bir de İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli karayel fırtınası var, zaman zaman 60-70 km hıza ulaşabilir. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz vardı, önümüzdeki hafta tekrar gelecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK

Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Yağışlar biraz doğuya kayıyor. Doğu Anadolu’da biraz yağış var.

Sıcaklıklar gün be gün 1-2 derece yükseliyor. Bugün 23 derece İstanbul gözüküyor, yarın 27 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki cuma gününe kadar 25-27 derece civarında.

Cuma gününden itibaren yağış geliyor. 5-6 derecelik bir düşüş olacak. Onun dışında kayda değer bir şey yok. Marmara ve Kuzey Ege’de olabilir. Çarşamba günü İç Ege’de biraz yerel yağış olabilir.

6 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'NUN BAZI KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.







