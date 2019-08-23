FETÖ üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.



