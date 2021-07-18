Grev nedeniyle Lizbon'da Humberto Delgado Havalimanında dün itibarıyla 200'den fazla uçuş iptal edildi

Portekiz'in Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanında bagajları yükleyen firma çalışanlarının greve gitmesi sonrası çok sayıda uçuş iptal edildi. Grev nedeniyle uçuşları iptal olan yolcular havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu.

NEREDEYSE TAMAMI GREVE GİTTİ

Portekizli taşıma şirketi Groundforce ile ulusal havayolu şirketi TAP Air Portugal arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Humberto Delgado Havalimanı çalışanlarının neredeyse tamamının greve gittiği bildirildi.

ÇALIŞANLAR ÜCRETLERİNİN YATIRILMASINI TALEP EDİLİYOR

Groundforce taşıma şirketi, TAP Air Portugal’dan 14 milyon dolar alacağı olduğunu ve bunu tahsil edemediği için çalışanların ödemelerini zamanında gerçekleştiremediğini iddia ediyor. Söz konusu iddia, ulusal hava şirketi tarafından reddedilirken, çalışanlar bir an önce ücretlerinin yatırılmasını talep ediyor.

Portekiz havayolu otoritesi ANA'nın Başkanı Thierry Ligonniere, gazetecilere verdiği demeçte, grevin devam ettiği havalimanında işleyişin yarın itibariyle kademeli olarak normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Çalışanların eylemi nedeniyle havalimanında dün gerçekleşmesi beklenen 200'ün üzerinde uçuş iptal oldu. Grevin bugün de çok sayıda uçuşu aksatabileceği belirtildi.



