Bugün Meclis'e sunulan hayvan hakları teklifinin hazırlanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Bu konuda STK'lar, belediyeler ve bakanlıklarla görüştük. Konunun tarafı her kişinin Araştırma Komisyonu'nda görüşü alındı. Hayvanlara zarar vermek suç kapsamına alınıyor. Hayvan 'mal' olmaktan çıkarılıp 'canlı' statüsüne alıyoruz. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz.



