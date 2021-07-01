Türkiye Son dakika... Hayvan hakları teklifi hazır! AK Parti'den açıklama

Son dakika... Hayvan hakları teklifi hazır! AK Parti'den açıklama

Türkiye

Son dakika... Hayvan hakları teklifi hazır! AK Parti'den açıklama

Son dakika...Hayvan hakları teklifinin hazırlanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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Bugün Meclis'e sunulan hayvan hakları teklifinin hazırlanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Bu konuda STK'lar, belediyeler ve bakanlıklarla görüştük. Konunun tarafı her kişinin Araştırma Komisyonu'nda görüşü alındı. Hayvanlara zarar vermek suç kapsamına alınıyor. Hayvan 'mal' olmaktan çıkarılıp 'canlı' statüsüne alıyoruz. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz.


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