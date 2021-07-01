Son dakika... Hayvan hakları teklifi hazır! AK Parti'den açıklama
Son dakika...Hayvan hakları teklifinin hazırlanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.
01 Temmuz 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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Bugün Meclis'e sunulan hayvan hakları teklifinin hazırlanmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamaları şöyle;
Bu konuda STK'lar, belediyeler ve bakanlıklarla görüştük. Konunun tarafı her kişinin Araştırma Komisyonu'nda görüşü alındı. Hayvanlara zarar vermek suç kapsamına alınıyor. Hayvan 'mal' olmaktan çıkarılıp 'canlı' statüsüne alıyoruz. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz.
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