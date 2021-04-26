Son dakika: Hayvanlar bahçesine girdi diye gözü döndü! Kuzenini vurarak öldürdü
Son dakika haberine göre, Kocaeli’nde, hayvanlar bahçesine girdi diye sinirlenen İsmail Türkyılmaz amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
26 Nisan 2021, Pazartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğleden sonra Kandıra'nın Bollu Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Türkyılmaz, amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile iddiaya göre, hayvanların kendi bahçesine girerek, zarar vermesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Türkyılmaz, tabancayla kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz, işlemlerinin ardından bugün Kandıra Adliyesi'ne sevk edildi.
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