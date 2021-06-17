İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'deki olayda Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

İzmir Valiliği'nden gelen açıklamada ise, 'HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.





DENİZ POYRAZ ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin de Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.









VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valiliği'nden HDP binasında yapılan saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklama ise şu şekilde:

İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.





AK PARTİLİ HAMZA DAĞ SALDIRIYI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ''İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaoğlu'nun HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

DHA muhabiri Tolga Tahçı, İzmir'deki HDP il binasında yaşanan olayın detaylarını anlattı:

Kimliğini bilmediğimiz bir kişi girdi. İddiaya göre sandalye ve yangın tüpü ile camı kırdı, ardından da ateş etmeye başladı. Yaya ve araç girişine izin verilmedi. Salgın kendisi teslim oldu ve gözaltına alındı

Burası İzmir'in iş merkezlerinden bir tanesi Özel kuruluşlar ve devlet kurumları var. İzmir Fuarı'na da yakın noktada. Otobüs ve tramvayın kullanıldığı güzergahın önünden geçtiği nokta.

HDP katı boş değil orada da gün içinde partililer, çalışanları oluyor.

Şu anda gazeteciler ve güvenlik güçleri dışında bölgede fazla bir insan yok, yaklaştırılmıyorlar.

"SALDIRGAN 35-40 YAŞLARINDA BİR ERKEK"

Olay yeri inceleme ekipleri binada ve caddede çalışmalar yapıyor. Vatandaşların yaklaşmasına kesinlikle müsaade edilmiyor. Saldırganın kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı henüz. Saldırgan 35-40 yaşlarında tahminimize göre, sakallı bir erkek... Geniş güvenlik önlemleri arasında binadan çıkarıldı.

Olay çok hızlı gerçekleştiği için görgü tanıkları ne olduğunu anlayamadıklarını ve hemen kaçtıklarını söyledi. Çevrede de büyük bir paniğe neden oldu. İzmir'in göbeğinde silah sesi duydukları için panikle kaçıştılar.

HDP'li yetkililer geldi, İl Emniyet Müdürü ile konuştular.

Vatandaşlar bu binada yakınları olduğunu söyleyip buraya girmek istiyorlar ama tedbir gereğince polis ekipleri tarafından alınmıyor.







