Son dakika: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı
Son dakika haberine göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dolayı dokunulmazlığı kaldırıldı.
01 Mart 2022, Salı 21:53 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı.
Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.
ANKARA (İHA)