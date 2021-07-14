Siyaset Son dakika! HDP ilçe binasına saldıran kişi gözaltına alındı

Son dakika! HDP ilçe binasına saldıran kişi gözaltına alındı

Siyaset

Son dakika! HDP ilçe binasına saldıran kişi gözaltına alındı

Muğla Marmaris'te HDP ilçe binasına silahla saldıran 28 yaşındaki A.T.D gözaltına alındı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Süphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.


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