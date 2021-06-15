Siyaset Son dakika... HDP kapatma davasında kritik tarih!

Son dakika... HDP kapatma davasında kritik tarih!

Siyaset

Son dakika... HDP kapatma davasında kritik tarih!

Son dakika gelişmesi... Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 21 Haziran tarihinde yapacak.

15 Haziran 2021, Salı 14:16 Son Güncelleme:
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HDP'ye kapatma davasında kritik tarih belli oldu. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi'nin ilk incelemesinin 21 Haziran'da yapılacağı bildirildi. İnceleme, hakkında siyasi yasak istenenler ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması yönündeki talep de ele alınacak.

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