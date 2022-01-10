Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Fotoğraflar siyasiler tarafından da yoğun şekilde eleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti ve Fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu fezlekenin Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesini bekliyoruz.







