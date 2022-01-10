Siyaset Son dakika: HDP milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke! Teröristle fotoğrafı çıkmıştı
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Son dakika: HDP milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke! Teröristle fotoğrafı çıkmıştı

Siyaset

Son dakika: HDP milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke! Teröristle fotoğrafı çıkmıştı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Fotoğraflar siyasiler tarafından da yoğun şekilde eleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti ve Fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu fezlekenin Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesini bekliyoruz.

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