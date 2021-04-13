Siyaset Son dakika: HDP'li milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

Son dakika: HDP'li milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

Siyaset

Son dakika: HDP'li milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre, TBMM'de rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı.

13 Nisan 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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