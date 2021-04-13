Haberler Siyaset Haberleri Son dakika: HDP'li milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı Son dakika: HDP'li milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı Siyaset Son dakika haberine göre, TBMM'de rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı. 13 Nisan 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme: 13.04.2021 17:49 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül TBMM Meclis Yazarlarımızdan Ankara’daki kriz istifa getirebilir Hakan Çelik Ramazan fırsatçıları Murat Çelik Kadir İnanır’ın ‘Kapı’sı, Yılmaz Güney’in ‘Duvar’ı Oral Çalışlar Geç bile Rauf Tamer Amiraller Kanal İstanbul’a düştü Erkut Can 'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi Murat Gülderen BUNLARI DA OKUYUN Son dakika... NASA yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci oldu İstanbul'da binaya beton mikseri çarptı! Ekipler olay yerinde Canlı yayındaki sözleri olay olmuştu! Sevda Noyan kendini böyle savundu... Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak Parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz! Böyle yakalandı...