Siyaset Son dakika: HDP'li Pervin Buldan dahil 11 11 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis’te

Son dakika: HDP'li Pervin Buldan dahil 11 11 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis’te

Siyaset

Son dakika: HDP'li Pervin Buldan dahil 11 11 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis’te

Son dakika haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 11 HDP’li hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis’e ulaştı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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