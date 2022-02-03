TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na Salı günü sunacak.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:

TBMM Hazırlık Komisyonu son kararını verdi. Oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Komisyon Başkanı Ramazan Can, oy çokluğuyla kararın verildiğini duyurdu. 8 Şubat'a kadar Komsiyona süre verildi, kararın olduğu bir rapor yazılacak. Rapor da 17 Şubat'ta Karma Komisyon'a sunulacak.

HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL FOTOĞRAFI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görülmüştü. Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.



