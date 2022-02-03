Siyaset Son dakika! HDP'li Semra Güzel için flaş karar!

Son dakika! HDP'li Semra Güzel için flaş karar!

Siyaset

Son dakika! HDP'li Semra Güzel için flaş karar!

Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Hazırlık Komisyonu'nda oy çokluğu ile kaldırıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na Salı günü sunacak.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:

TBMM Hazırlık Komisyonu son kararını verdi. Oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Komisyon Başkanı Ramazan Can, oy çokluğuyla kararın verildiğini duyurdu. 8 Şubat'a kadar Komsiyona süre verildi, kararın olduğu bir rapor yazılacak. Rapor da 17 Şubat'ta Karma Komisyon'a sunulacak.

HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL FOTOĞRAFI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görülmüştü. Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in yerine Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da