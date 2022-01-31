TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel, savunma yapması için çağrılmıştı. HDP'li Güzel komisyona savunma için gelmedi. Peki komisyondan nasıl bir karar çıktı? Son durumu CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.

Bayram, "HDP'li Semra Güzel komisyona gelip savunmasını yapmadı. Ancak bugünkü toplantıda yeni bir karar alındı. Çarşamba günü 14.00'te komisyon bir kez daha toplanacak. Güzel, çarşamba günkü toplantıya çağrıldı. Güzel, o toplantıya kendisi katılabilir, ya da HDP'li başka bir milletvekili savunmasını aktarabilir." dedi.

HDP'Lİ GÜZEL'İN SKANDAL FOTOĞRAFI

Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlamıştı. Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaşmış, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilmişti.







