Siyaset Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme!

Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme!

Siyaset

Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme!

HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili HDP'nin savunması Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bir ay içerisinde bu savunmayı inceleyerek mütalaa vermesi bekleniyor.

11 Kasım 2021, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili ön savunmayı Yargıtay'a gönderdi, savcı bir ay içinde mütalaa verecek.

Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

HDP'nin kapatılma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay'a gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bir ay içerisinde bu savunmayı inceleyerek esasa ilişkin mütalaa vermesi bekleniyor.


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