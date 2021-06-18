HDP'yi kapatma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Raportör ilk incelemeyi tamamladı ve iddianamenin kabulünü talep etti.

HDP'yi kapatma davasında hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bugün davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AYM Raportörü incelemelerini tamamladı.

Edinilen son dakika bilgisine göre; iddianamenin kabul edilmesi talep edildi.

Raportör, incelemesi sonrası görüşlerini bildirdi. Görüşler heyet için önemli olsa da bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bugüne kadar bazı raportör kararları uygulanırken, bazıları ise uygulanmadı. Kararı, 3 gün sonra heyet verecek.