Siyaset Son dakika: HDP'yi kapatma davasında AYM iddianamenin kabulünü istedi

Son dakika: HDP'yi kapatma davasında AYM iddianamenin kabulünü istedi

Siyaset

Son dakika: HDP'yi kapatma davasında AYM iddianamenin kabulünü istedi

Son dakika haberine göre; HDP'yi kapatma davasında hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bugün davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AYM Raportörü incelemelerini tamamladı. İşte detaylar...

18 Haziran 2021, Cuma 11:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

HDP'yi kapatma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Raportör ilk incelemeyi tamamladı ve iddianamenin kabulünü talep etti.

HDP'yi kapatma davasında hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bugün davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AYM Raportörü incelemelerini tamamladı.

Edinilen son dakika bilgisine göre; iddianamenin kabul edilmesi talep edildi.

Raportör, incelemesi sonrası görüşlerini bildirdi. Görüşler heyet için önemli olsa da bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bugüne kadar bazı raportör kararları uygulanırken, bazıları ise uygulanmadı. Kararı, 3 gün sonra heyet verecek.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küresel ısınmayla topyekün mücadele
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki yıldız
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi...HDP binasına saldıran Onur Gencer adliyeye sevk edildi