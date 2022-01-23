İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak öldürme" suçundan, Uygun'u olay yerine götüren Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Rahmi Uygun'un, cinayeti işledikten sonra bir parka gidip Musa T'yi aradığı ve yolda giderken üzerinde kan olan montunu çöpe atıp yeni bir mont aldığı ortaya çıktı. İşte Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberinin detayları...

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı.

ÖMÜR EREZ CİNAYETİNDE ŞOK AYRINTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

'187 BİN LİRAYI ÖMÜR'E VERDİM"

Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim. Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim. Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu" dedi.

"PANİKLEYEREK KENDİSİNE ATEŞ ETTİM"

Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, "Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.Ömür'ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim" diye konuştu.









2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olay yerine beraber gittiği Musa T. ile önceki gün tanıştığını ve olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.

İfade işlemleri tamamlanan Şüpheli Rahmi Uygun, Anadolu 1. Sulh ceza hakimliğince, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Uygun'u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOLDA KANLI MONTUNU DEĞİŞTİRMİŞ

Rahmi Uygun'un cinayeti işledikten sonra koşarak yakınlardaki bir parka gittiği ve orada oturup Musa T.'yi aradığı belirlendi.

RAHMİ UYGUN KANLI MONTUNU ÇÖPE ATMIŞ!

İddiaya göre Musa T. 20 dakika sonra gelip onu aldı, elinde ve montundaki kan izlerini sorunca aramızda tartışma yaşandı, dediği öğrenildi. Yol üzerinde kanlı montu bir çöpe atan Uygun, yeni bir mont alıp Bağcılar'a doğru yola koyulmuş. Orada da çay içerken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.







