Bartın merkeze bağlı Kayadibi köyünde 820 rakımlı dağdan kopan kaya parçası, vatandaşları korkuttu. Köylülerden Halil İnan, "Balkonda çay içiyorduk. Büyük gürültü duyduk, deprem sandık. 5 kilometre ilerimizdeki köylülerde duymuş" dedi.

CİVAR KÖYLER DE SESİ DUYDU

Merkeze bağlı 250 nüfuslu Kayadibi köyü Kalaycı Mahallesi’nde önceki akşam büyük bir gürültü duyuldu. Köylülerde paniğe olan sese, mahallenin üst tarafında bulunan 820 rakımlı Kel Tepe’nin zirvesinden kopan kaya parçasının neden olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde bölgeye giden köylüler, sık ağaçlar sayesinde yaklaşık 300 metre kadar yuvarlanan kayanın küçük parçalara ayrıldığını gördü. Ses, civar köylerde de duyuldu.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK"

Büyük bir gürültü olduğunu söyleyen Halil İnan (67), “Evde otururken, büyük bir gürültü duyduk. Biz gök gürlüyor, deprem oluyor sandık, 5 kilometre ilerimizdeki köyde yaşayanlarda gürültü ve uğultuyu duymuş, bizi aradılar. Sabah dağa çıktık. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Çok şaşkınız” dedi.

'KAYALAR EVİMİZİN ÜZERİNE DÜŞECEK SANDIK'

Evlerinin balkonunda komşusuyla birlikte çay içtikleri sırada bir anda büyük bir uğultu duyduklarını söyleyen Nurettin Altaç (35) ise, “Komşumuzla balkonumuzda çay içiyorduk. Bir anda şimşek çakıyor gibi bir uğultu oluştu. Daha sonra bizim bayrak tepe dediğimiz yerde büyük bir gürültü olmaya başladı. O anda dağ üzerimize geliyor sandık. Evden kendimizi attık. Bu yaklaşık 1 dakika sürdü. Ağaçların çatır çatır yıkıldığını duyduk. Çok korktuk, evlerimiz çok yakındı, üzerimize gelecek diye çok panikledik. Sabah gittik baktık ama büyük kaya parçalarına rastlamadık. Ama ağaçların yıkıldığını gördük. Bizi civar köylerden çok arayan oldu. Onlarda duymuş, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki köylerden duyulmuş. Çok eskiden de oldu diyorlar ama ben ilk kez şahit oluyorum” diye konuştu.



