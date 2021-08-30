Türkiye Son dakika: Her yerde aranıyordu! Rezidansta saklanırken yakalandı

Son dakika: Her yerde aranıyordu! Rezidansta saklanırken yakalandı

Türkiye

Son dakika: Her yerde aranıyordu! Rezidansta saklanırken yakalandı

Kayseri’de, Leven A. isimli hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi rezidansta saklanırken polis tarafından yakalandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘dolandırıcılık’ suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Levent A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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