Türkiye Son dakika: Hevsel Bahçeleri'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Hevsel Bahçeleri'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Türkiye

Son dakika: Hevsel Bahçeleri'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını çıktı. Yangınlardan ikisi söndürülürken, biri sürüyor.

19 Eylül 2021, Pazar 18:43 Son Güncelleme:
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2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 noktadaki yangın söndürüldü. Bir noktada süren yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. 

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)

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