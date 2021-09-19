2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 noktadaki yangın söndürüldü. Bir noktada süren yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)











