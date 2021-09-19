Son dakika: Hevsel Bahçeleri'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor
Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını çıktı. Yangınlardan ikisi söndürülürken, biri sürüyor.
19 Eylül 2021, Pazar 18:43 Son Güncelleme:
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2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 noktadaki yangın söndürüldü. Bir noktada süren yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)
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