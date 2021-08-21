Son dakika haberine göre Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebiyle ilgili de soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının 14.55'te kontrol altına alındığını açıkladı.

15.20 İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLADI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Vali Yerlikaya, "Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.









14:45 - İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: TAKVİYE EKİPLER DE BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangınla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Heybeliada’da yangına Kartal, Maltepe, Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahalede bulunuyor, 2 helikopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde. Takviye ekipler hızla yangın bölgesine sevk ediliyor."









14.30 - YANGIN EKOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. NEYİŞÇİ: İNSAN ELİYLE ÇIKMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi yaptığı açıklamada "Heybeliada popüler bir yer. O nedenle yangının cumartesi öğlen saatlerinde çıkıyor olması yangının insan eliyle çıkma ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

Neyişçi, "Orada bina ve ormanlar iç içe girmiş durumda. Aralarında arındırılmış alanların olması gerekiyor. İnsanların gireceği yerlerde, orman altındaki kurumuş ibrelerin belirli yöntemlerle çıkartılmış olması gerekir. İlk yapılması gereken şey bütün orman içi ve bitişiğindeki binaların ormandan korunarak belirli genişlikte emniyete alınması gerekir. Malzemelerin hepsinin yangına dirençli olması lazım. Bundan dolayı hem ormanlarımız yanıyor hem de canımızı tehdit ediyor. Basit tedbirlerle bu yangınları önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

SAAT 14.25 - ORMAN YANGIN GÖNÜLLÜSÜ HAYDAR IŞIK: ATEŞİ KISKACA ALDIK

CNN TÜRK yayınına katılan Orman yangın gönüllüsü Haydar Işık ateşin kıskaca alındığını ve yangını her an sönebileceğini söyledi.

İşte Işık'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

*Karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ateşi kıskaca aldık. Her an sönebilir. İnşallah bir rüzgar olmazsa yarım saatte bitireceğiz. Hüseyin Rahmi Gürpınar evini üzerinden başladı deniyor, takip edemedik. Ateşin peşinde koştuk. Sizinle konuşurken ateşe müdahale ediyoruz.

*İnsanlar bidonlarla su taşıdı, Allah razı olsun. Helikopterler işaretlediğimiz yerlere su bırakıyor. Biz de kazma küreklerle müdahale ediyoruz. Benim olduğum yerde bir sorun yok şu an. 1 saattir ateşin içindeyiz.

*Çok ufak tefek alevler kaldı. Fazla kalmadı.

SAAT 14.10 - PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA: TAHMİNEN SÖYLÜYORUM, İNSAN ELİYLE ÇIKMIŞ BİR YANGINDIR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar...

*Rüzgar kuvvetli. 5 kuvvetinde esiyor. Saatte 40-60 km hızı var, kuvvetli sayılır. Yangını söndürememede etkili olabilir. Yüksek nem var. Yaklaşık yüzde 50 civarında nem var. Yanıcı madde açısından bir risk teşkil etmez ama rüzgar önemli bir faktör. Akşam saatlerine kadar rüzgar devam edecek görünüyor.

*Burası ada olduğu için rüzgar etkili olacak gibi. Nem açısından bir problem yok. Yağış da yok. Yarın akşama kadar bir yağış olabilir ama o zamana kadar söndürülebilir.

*Meteorolojik şartlardan yangın çıkma nedeni değil, bu kesin. Sıcaklık 28-29 derece. Nem de yüksek… Tahminen söylüyorum ki bu insan eliyle çıkmış yangındır. Böyle durumlarda pikniğin yasaklanması lazım bence. İnsan kaynaklı yangın olduğu belli oluyor ama rüzgar da hızında etken olmuştur.

*Yangın söndürülür orada. Yanacak maddenin devamı olmadığı için. Uçak ile söndürmek daha da etkili olabilir. Kısa zamanda yangının söndürüleceğini tahmin ediyorum.

*Maske takılması lazım. Ben Heybeliada ormanlarını çok iyi bilirim. Maskesiz orman içinde dolaşmanın anlamı yok yangın esnasına.

14.07 OGM'DEN YENİ AÇIKLAMA: HELİKOPTER VE UÇAK SAYISI ARTTI

Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni yapılan açıklamada "An itibariyle sevk edilen hava gücümüz; 4 Uçak, 5 Helikopter... Dualarımız Ormanın Kahramanlarına" denildi.

SAAT 14.00 - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada yangınına ilişkin açıklama yapıldı:

Valilikten saat 14:00'da yapılan ilk açıklamada şunlar kaydedildi

*Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

*Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.

*Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir.

*Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.





14.00 DHA MUHABİRİ CENGİZ ÇOBAN: YOĞUN DUMAN ÇEVRE İLÇELERDEN GÖRÜLÜYOR

DHA muhabiri Cengiz Çoban şu bilgileri paylaştı:

*Heybeliada'da alev ve dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ekipler müdahale etmeye çalışıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle duman ve alevler yükseliyor. Yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor. Saat 13.00 sularında çıktı yangın. Yangının büyümesi nedeniyle Maltepe, Kartal ilçelerinden çıkartma gemileri adaya geçti. Söndürme helikopterleri havadan müdahale ediyor.

13.52 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi.

Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

13.35 BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL'DEN İK AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdem Gül'ün açıklamaları...

*Yazın Adalar'da en büyük kâbusumuz bu bizim. Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Çabamız daha fazla bizi üzecek sonuçlar olmadan söndürmek. Rüzgar da etkili. Müdahale başladı. Tüm birimlerle müdahale ediyoruz.

*(Yerleşim yerlerine yakın mı?) Neredeyse iç içe... Eğer süre çok uzarsa risk var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak.

*Şu an müdahale için 1 helikopter var. İtfaiye araçları arazözler var, gönüllülerimiz var. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürebiliriz.

*(Piknik yapanlar var mı?) Hafta sonu ziyaretçi ilgisini tahmin edin. Var.

*(Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'ne sıçrama durumu var mı?) Şu anda yok.

*Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor.

*(Rüzgarın durumu) Rüzgar var. Ama belki bu kadarcık alanda sınırlayarak söndürmeliyiz.

*(Yaralananlar var mı?) Öyle bir tespitimiz yok.

*(Feribot seferlerinde aksama olur mu?) Olmaz. Öyle bir şey olmaz.

*(Ek destek istendi mi?) Her türlü kuruluştan yardım destek istiyoruz. Havadan müdahale gerekiyor daha fazla büyümemesi için.























