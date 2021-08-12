Türkiye Son dakika: Heyelan nedeniyle mahsur kalmışlardı! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Son dakika: Heyelan nedeniyle mahsur kalmışlardı! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Türkiye

Son dakika: Heyelan nedeniyle mahsur kalmışlardı! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 00:20 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik grup, dönüş yolunda heyelanın yolu kapatması sonucu Dolupınar mevkisinde mahsur kaldı. Özgüven köyüne piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkisinde aynı nedenle mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ile durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Yusufeli Özel İdare ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçları ile ilçe merkezine ulaştı.

AA

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