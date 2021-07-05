Dünya Son dakika: Hollanda, iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdı

Son dakika: Hollanda, iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdı

Dünya

Son dakika: Hollanda, iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdı

Son dakika haberi... Çift doz koronavirüs aşısı olanlar Hollanda'ya turistik ziyaret yapabilecek.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 16:03 Son Güncelleme:
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Hollanda, AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Çift doz aşı yaptıranlar artık Hollanda'ya turistik ziyaret yapabilecek

Konuyla ilgili olarak SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2021'den itibaren Hollanda, aşıları tam olan tüm yolcular için giriş yasağını kaldırdı. İlgili yolcuların yola çıkmadan önce iki doz EMA veya WHO onaylı aşı almaları gerekmektedir. Covid-19'dan iyileşme veya Janssen aşısının uygulanması durumlarında sadece bir doz aşı yeterlidir" denildi.


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