Son dakika... Hrant Dink davasında flaş gelişme! 13 sanığın...
Son dakika haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in davasında 13 firari sanığın mallarına el koyma kararı verildi. 13 firari sanığın arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazeteciler var.
24 Haziran 2021, Perşembe 12:15 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı davada, 12 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konmasına karar verildi.
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