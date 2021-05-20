Siyaset Son dakika… Bakan Gül duyurdu! HSK seçimi için uzlaşma sağlandı...

Son dakika… Bakan Gül duyurdu! HSK seçimi için uzlaşma sağlandı...

Siyaset

Son dakika… Bakan Gül duyurdu! HSK seçimi için uzlaşma sağlandı...

Gelen son dakika haberine göre; HSK seçiminde beklenen uzlaşma sağlandı. 7 üyeden 4’ünü Cumhur İttifakı, 3’ünü de Millet İttifakı belirleyecek.

20 Mayıs 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı anlaştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler' ifadelerini kullandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek.

Ayrıntılar birazdan...

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