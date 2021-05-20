Son dakika… Bakan Gül duyurdu! HSK seçimi için uzlaşma sağlandı...
Gelen son dakika haberine göre; HSK seçiminde beklenen uzlaşma sağlandı. 7 üyeden 4’ünü Cumhur İttifakı, 3’ünü de Millet İttifakı belirleyecek.
20 Mayıs 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı anlaştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler' ifadelerini kullandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek.
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