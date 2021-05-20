Son dakika… Bakan Gül duyurdu! HSK seçimi için uzlaşma sağlandı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı anlaştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler' ifadelerini kullandı. 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı belirleyecek.

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