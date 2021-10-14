Siyaset Son dakika! HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti! Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey kimdir?
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  • Son dakika! HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti! Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey kimdir?

Son dakika! HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti! Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey kimdir?

Siyaset

Son dakika! HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti! Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey kimdir?

HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifa etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilmişti. 2016 yılında ikinci kez bu göreve seçilen Hamit Kocabey HSK'daki görevinden istifa etti.

14 Ekim 2021, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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