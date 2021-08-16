Türkiye Son dakika: Hüseyin Kaya Sakarya Nehri'nde kayboldu, dalgıçlar arıyor

Son dakika: Hüseyin Kaya Sakarya Nehri'nde kayboldu, dalgıçlar arıyor

Türkiye

Son dakika: Hüseyin Kaya Sakarya Nehri'nde kayboldu, dalgıçlar arıyor

Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ile aranıyor.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Osmaneli ilçesinde, dün Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaydederek suya düştü. Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi.

Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.


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