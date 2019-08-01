Son dakika... İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı?
Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay'dan ayrılık iddialarına yanıt geldi.
Edvina Sponza'yla uzun süredir aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen İbrahim Kutluay'ın ayrılık kararı aldığı yönünde haberler yayınlanmıştı.
''AYRILIK YOK''
İbrahim Kutluay bu haberlere kısa ve net cevap verdi: ''Ayrılık yok, ilişkimiz devam ediyor!''
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Edvina Sponza
Kaynak: Hürriyet