Son dakika... İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı?

Son dakika... İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay'dan ayrılık iddialarına yanıt geldi.