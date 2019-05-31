Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" denildi.
DHA