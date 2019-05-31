Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

31 Mayıs 2019, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" denildi. 

DHA


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...