Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu profil fotoğrafını değiştirdi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu profil fotoğrafını değiştirdi

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu profil fotoğrafını değiştirdi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çekildiği fotoğrafla güncelledi. Soylu'nun daha önceki profil fotoğrafında da Talha vardı.

20 Haziran 2021, Pazar 13:54 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı, kendi sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı. Talha Gül, Babalar Günü nedeniyle Bakan Soylu'ya ziyarette bulunmuştu.

Bu arada Bakan Soylu'nun daha önceki profil resminde de yine Talha ile çektirdiği bir fotoğraf yer alıyordu.


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