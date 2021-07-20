Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ne giderek askerlerle bayramlaştı.

20 Temmuz 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile dün geldiği Şırnak'ta, geceyi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde geçiren Bakan Soylu, burada görevli askerlerle bayram namazı kıldı.



Askerlerle kahvaltı yapan Soylu, hem askerlerin hem de telefonla görüştüğü ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Soylu'nun üs bölgesindeki temaslarında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.


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