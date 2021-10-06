6-8 Ekim olaylarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimse unuttuk sanmasın. Vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz şehit oldu. O çağrıyı yapanlardan hiç kimse pişmanlık duymadı. İnsanımızdan özür dilemediler. 6-8 Ekim olaylarında şehit olmuş insanlarımız için kimse özür dilemedi. HDP bu milletten özür dilemedi. Cezaevinden pişkin pişkin tweetler, İmralı'yı adres göstermeler..." ifadelerini kullandı.

Terör operasyonlarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık. 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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