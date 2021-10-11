Türkiye Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Afgan göçmen açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Afgan göçmen açıklaması

Türkiye

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Afgan göçmen açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan göçmeler konusuyla ilgili 'Taliban yönetimi gelene kadar yakaladığımızın yüzde 80'ini Afganistan'a geri gönderdik. Dünyada böyle bir geri gönderme başarısı örneği yoktur.' dedi. Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, 'Girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık.' ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
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M5 Dergi'ye verdiği röportajda gündemi değerlendiren Soylu, Türkiye'nin vesayetten kurtulmaya çalıştığını ancak vesayetin medya, sermaye ve sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Bakan Soylu, her alanda terör örgütlerine baskı kurduklarını, insansız hava araçlarının da bu mücadeleye katkı sunduğunu bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında "Girilemez" denilen yerlere girildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Girilemeyen ne kadar bölge varsa Muş'ta Şenyayla, 'Girilemez,' nasıl girilemez? Tepesine çöktük... İlk önce Kato Dağı ile başladık. Oradan elde ettiğimiz moralle o girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık."

Soylu, bu operasyonların tamamının moral, lojistik, yüksek teknoloji, devlet gücü ve topyekun koordinasyonla sağlandığına işaret etti.

"FETÖ'YÜ ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığının terörle mücadelesinin emperyalist odakların vesayeti sürdürme çabalarını boşa çıkardığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük vesayet sistemlerinden bir tanesi olan FETÖ'yü adım adım tasfiye ediyoruz. Terör örgütlerini operasyonlarla tasfiye ediyoruz. Bir taraftan belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden terör örgütlerine aktarılan kaynakların önünü kesiyoruz. Elbette bütün bunları istemeyenler, kendi alanlarının daralmasını istemeyenler, bunları yapana yönelik bir iddia ortaya koyacaklardır, bunları yapanlara yönelik bir saldırı ortaya koyacaklardır."

AFGAN GÖÇMENLER

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde yabancının bulunduğu bilgisini veren Soylu, şu ana kadar göç konusunda toplumsal bir olay meydana gelmediğinin altını çizdi.

Afgan göçmeler konusuna da değinen Soylu, "Taliban yönetimi gelene kadar yakaladığımızın yüzde 80'ini Afganistan'a geri gönderdik. Dünyada böyle bir geri gönderme başarısı örneği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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